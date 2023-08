Fast alle Deutschen, die schon einmel Urlaub auf Mallorca gemacht haben, kennen ihn: den Jahrhunderte alten Olivenbaum auf der Plaça Cort direkt vor Palmas Rathaus. Jetzt ist das alte Gewächs bei einem Unfall beschädigt worden. Ein Lastwagen, der am Montag auf der Plaza manövrierte, rammte den Baum und entriss nach Angaben des Rathauses einen Ast.

Offenbar, so die gleichen Quellen, wendete das Fahrzeug auf dem Platz, als es den dicken Zweig mit seinem Heck erfasste, ihn hochzog und letztlich zu Boden warf, ohne dass dabei Personen verletzt wurden. Mehrere Anwohner des Zentrums prangerten an, dass auf dem Platz vor dem Rathaus immer mehr Lkw be- und entladen werden, und forderten weniger Fahrzeuge und mehr Sicherheit für Fußgänger.

Es ist nicht der einzige Vorfall um einen historischen Olivenbaum in diesen Tagen auf Mallorca. Am vergangenen Freitag verlor ebenfalls ein "Olivo" aufgrund des ausbleibenden Regens und der Hitze auf der Plaza del Olivar vor Palmas Markthalle einen Ast. Dabei handelte es sich aber, anders als beim Unfall, um einen "natürlichen Prozess" einiger Bäume während der Trockenzeit. Offenbar brach der Ast am Nachmittag "von selbst" ab und fiel auf den Tisch einer der Bars, an dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen aufhielten, die keinen Schaden davontrugen.

Die Stadtverwaltung schloss nach der Analyse des Vorfalls aus, dass es sich um Vandalismus oder einen Unfall handelte, und erklärte, der Vorfall sei darauf zurückzuführen, dass bei einigen Baumsorten regelmäßig Äste abbrechen.