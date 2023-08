Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist in der Nacht auf Mittwoch ein 34 Jahre alter Motorradfahrer bei Alcúdia ums Leben gekommen. Angaben der Guardia Civil zufolge ereignete sich der Unfall gegen 1.20 Uhr auf der Landstraße Ma-13, auf Höhe der Cepsa-Tankstelle. Herbeigerufene Notärzte konnten für den Spanier, der auf einer Yamaha 700 unterwegs war, nichts mehr tun. Die Hintergründe zum Unfallhergang seien derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Bereits fest steht allerdings, dass der Fahrer des entgegenkommenden Autos unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Dies teilte die Guardia Civil im Laufe des Mittwochs mit. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich drei Männer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren in dem orangefarbenen Opel Mokka. Durch die Wucht der Kollision geriet der Opel in Seitenlage, die drei Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. Das Motorrad ging in Flammen auf, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten.

Damit begann der August, wie der Vormonat Juli endete: mit einem tödlichen Verkehrsunfall. Im Juli hatten insgesamt neun Menschen ihr Leben auf den Straßen Mallorcas verloren.