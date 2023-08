Die vorübergehende Abkühlung auf Mallorca fällt laut dem Wetterdienst Aemet spürbarer und vor allem feuchter aus als gedacht. In der Nacht zum Freitag wird vor allem im Norden und Nordosten mit für die Jahreszeit ungewöhnlich ergiebigem Regen gerechnet. Deswegen gilt dort dann die Warnstufe Gelb. Es werden am Freitag zwischen 4 und 18 Uhr bis zu 20 Liter pro Quadratmeter in einer einzigen Stunde erwartet.

Bereits am Donnerstag beginnt das Quecksilber im Norden und Nordosten zu sinken. In Sa Pobla werden keine 30 Grad mehr erreicht, in Cala Rajada sieht es ähnlich aus. Im Süden der Insel bemerkt man die Änderung aber noch nicht: In Palma und Llucmajor sollten wieder 31 bis 32 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit erreicht werden. Am Freitag jedoch wird es auch hier angenehmer, und dies mit 19 bis 21 Grad ebenfalls nachts.

Bereits am Sonntag berappeln sich die Temperaturen wieder und sollen inselweit auf knapp über 31 Grad steigen. Mit einer erneuten Hitzewelle wird allerdings bis auf Weiteres nicht gerechnet. Der Wind weht zunächst böig bis stark aus dem Nordosten und schwächt sich bereits in der Nacht zum Freitag deutlich ab. Was den Seegang anbelangt, so ist dieser im Norden, Nordosten und Nordwesten zeitweise so heftig, dass die Warnstufe Gelb gilt.

Am Mittwoch war es noch einmal richtig heiß auf der Insel: Als Spitzenreiter fungierte Pollença mit 36,5 Grad, auf Rang 2 rangierte Colònia de Sant Pere (36,4 Grad). Die 34-Grad-Marke wurde in Muro, Bnayalbufar und Sa Pobla gerissen. Bereits angenehmer war es in der Serra d'Alfàbia in der Tramuntana mit 26,3 Grad.