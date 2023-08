Schreck am Donnerstagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca: Ein Blauhai hat sich so sehr dem Strand genähert, dass einige Badende das Meer fluchtartig verließen. Rettungsschwimmer mussten die anderen eindringlich bitten, herauszukommen, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" meldete.

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge in der Nähe des "Balneario 13" in Can Pastilla, also nicht direkt vor dem sogenannten Ballermann. Einige Badegäste bemerkten eine Dreiecksflosse, die sich dem Strand immer mehr näherte. Der Hai blieb dort einige Minuten, es bildete sich eine Menschentraube. Am Ende verschwand der Raubfisch wieder spurlos.

Bereits in den vergangenen Monaten war aufgefallen, dass sich Haie und Delfine zunehmend der Küste näherten. Im April wälzte sich ein offenbar kranker Blauhai sogar auf dem Sand der Cala Llombards im Südosten der Insel. Beobachter bringen dies mit dem Klimawandel und dem dadurch erwärmten Meer in Verbindung. Am Donnerstag hatten Badegäste einen Delfin vor der Playa de Muro beobachtet und gefilmt.