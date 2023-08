Am Dienstag sind in Palma de Mallorca drei Hausbesetzer, auch "Okupas" genannt, von der Polizei festgenommen worden. Die drei Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, dass die Immobilie leerstand, um sich dort verbotenerweise einzunisten und Drogen zu verkaufen.

Der betroffene Eigentümer beauftragte die in Spanien bekannte Firma "Desokupa," um die ungebetenen Gäste aus der Wohnung herauszubekommen. Hinzugerufen wurden auch Nationalpolizisten: Vor Ort fanden die Beamten neben Haschisch noch weitere womöglich gestohlene Gegenstände. Bei der Verhaftung wurden mehrere Polizisten verletzt.



Das Unternehmen "Desokupa" stellte auf ihrem Instagram-Kanal ein Video online, das zwei ihrer Mitarbeiter zeigt, die sich in der Wohnung befinden, als einer der Hausbesetzer zurückkehrt. Der junge Mann nahm noch schnell Bargeld, Haschisch und eine Playstation 5 mit, während er mit einem der anderen Männer telefonierte. Ein Komplize warnte ihn noch am Telefon: "Die Polizei ist auf dem Weg! Sie werden dich mit allem, was du bei dir trägst, verhaften!"

Als der junge Mann gerade die Wohnung verlassen wollte, wurde er von Polizisten überrascht, die im selben Moment die Wohnung stürmten. Es wurden insgesamt drei Personen festgenommen, die Widerstand leisteten und so drei Beamte verletzten. Einer der verhafteten Männer war erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Polizei ermittelt derzeit noch weiter, da es sich bei einigen der Wertgegenständen um Diebesgut handeln könne.