Die spanische Wetterbehörde Aemet hat für Sonntag (6.8.) Alarmstufe Orange für mehrere Regionen ausgerufen, darunter auch für die Balearen. Grund ist ein wegen hoher Windgeschwindigkeiten erwarteter Anstieg des Wellengangs an den Küsten. Auf Mallorca und den Nachbarinseln werden bis zu drei Meter hohe Brandungswellen erwartet. Sowohl für die Freizeitschifffahrt aber auch für Badegäste an den Playas bestehe eine erhöhte Gefahr, so Aemet in einer Pressemitteilung.

Der Wind wird im Laufe des Sonntags mit einer Stärke von 6 Beaufort blasen, das sind etwa 40 bis 50 Stundenkilometer. Bemerkbar macht sich der leichte Sturm aber vor allem an den Küsten, wo der Wind die Wellen über zwei Meter hoch peitschen kann. In den Buchten von Pollensa und Alcúdia kann das im Falle von schnell ablaufenden Wellen Unterströmungen verursachen, die selbst erfahrene Schwimmer in lebensgefährliche Lage bringen können. Der Zivilschutz auf Mallorca bittet Strandbesucher daher zu erhöhter Vorsicht. Und auf die Beachtung der Flaggensignale an den Stationen der Rettungsschwimmer. Im Zweifelsfall sollte man zuerst dort fragen, ob das Baden möglich ist. Besonders tückisch: Der Himmel über den Balearen wird am Sonntag weitgehend wolkenfrei sein mit Höchsttemperaturen von über 30 Grad. Es wird also nach einem zwar etwas windigem, aber ansonsten harmlosen Sommertag aussehen. Zum Beginn der kommenden Woche erwarten die Meteorologen auf Mallorca eine erneute Hitzewelle.