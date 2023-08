Autofahrer nahe dem Schwimmbad Son Hugo in Palma glaubten am Montagmorgen ihren noch müden Augen nicht zu trauen: Auf einem E-Roller bahnten sich frohen Mutes drei junge Damen ihren Weg durch das alltägliche Dickicht des Arbeitsverkehrs. Ein Verkehrsteilnehmer schoss ein Beweisfoto und sandte es an die Redaktion der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Darauf ist deutlich zu sehen, wie sich die drei schwarz gekleidete Grazien eng umschlugen das zugegebenermaßen lange Trittbrett des E-Rollers teilen.

Dass es durchaus Regeln für das Benutzen von E-Rollern gibt, dürfte den Damen durchaus bekannt sein. Wenig Fantasie braucht es für eine der Grundregeln: pro Gefährt ist nur ein Fahrer zugelassen, Beifahrer sind auf den elektrischen Flitzern nicht erlaubt. Zwei Beifahrer auch nicht. Weiter sind Benutzer von E-Rollern verpflichtet, eine Schutzweste mit Reflektoren zu tragen. Letztere machen tagsüber vielleicht nicht viel Sinn und passen nicht immer zum standesgemäßen Outfit, bei Zuwiderhandlung droht dennoch ein Bußgeld. In den zurückliegenden Monaten waren Fahrer von E-Rollern wiederholt negativ im Straßenverkehr auf Mallorca auffällig geworden. Andere Verkehrsteilnehmer werfen ihnen insbesondere vor, sich um die Straßenverkehrsordnung nur wenig zu scheren. Erst vor wenigen Wochen fuhr ein E-Roller-Fahrer in Palma eine schwangere Frau an einen Zebrastreifen um (MM berichtete).