Angesichts zahlreicher verheerender Waldbrände im Mittelmeerraum, aber glücklicherweise nicht auf Mallorca, fordern Experten ein bessere Zusammenarbeit der Behörden auf diesem Gebiet in der EU. Besonders der Einsatz von Löschflugzeugen und -helikoptern müsse besser koordiniert werden, sagte der Chef der mallorquinischen Luftfahrtstiftung und der spanischen Wasserflugzeugstiftung Miguel Buades. Auf Mallorca könne in der Bucht von Pollença eine Basis entstehen.

Das tue jetzt Not, weil es bereits in unterschiedlichen Ländern der Region im Sommer angesichts der hohen Temperaturen sehr heftig gebrannt habe. Besonders schlimm ging es bislang in Italien und Griechenland zu. Über die Feuer auf der Urlauberinsel Rhodos wurde und wird besonders häufig berichtet.

Die Balearen blieben bislang von Großfeuern verschont. Das dürfte am effizienten Überwachungssystem auf den Inseln liegen. Die zuständige Behörde ist der Ibanat, der über Löschflugzeuge und -Hubschrauber sowie sonstige Einsatzfahrzeuge verfügt. Von speziellen Türmen aus beobachten Mitarbeiter Waldregionen und schlagen Alarm, sobald sie etwas Verdächtiges sehen.

Die effektive Überwachung gerade im Sommer brachte es mit sich, dass in den vergangenen Jahren kaum extreme Waldbrände auf den Inseln registriert wurden. Schlugen irgendwann Flammen aus Büschen oder Wäldern, reagierten die Ibanat-Kräfte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr schnell und effizient. Im Jahr 2013 hatte es ein verheerendes Feuer im Südwesten der Insel bei Andratx und S'Arracó mit Hunderten verbrannten Hektar gegeben.