An einer Tankstelle im Südwesten von Mallorca haben der Fahrer eines weißen Porsche und seine Beifahrerin vor einigen Tagen an einer Tankstelle die Fahrerin eines anderen Pkw übel zugerichtet. Das meldete die Guardia Civil an diesem Dienstag. Vorausgegangen war offenbar ein heftiger Streit über Verkehrsfragen. Die Tankstelle hat den Namen Sa Porrasa und liegt bei Magaluf, der Angriff wurde in allen Einzelheiten von Sicherheitskameras gefilmt, die Täter konnten identifiziert werden. Mit ihrer Festnahme wird gerechnet. Die Täter sprachen laut Guardia Civil Spanisch mit ausländischem Akzent.

Zu dem Vorfall kam es bereits am 24. Juli gegen 22.30 Uhr. Die Verprügelte gab an, dass der Porsche vor ihr gefahren sei und dass sie durch plötzliche Bremsungen und Beschleunigungen des Fahrzeugs in Gefahr gebracht worden sei. Beide Fahrzeuge fuhren auf das Terrain der Tankstelle, woraufhin ein Streit begann, der außer Kontrolle geriet. Der Fahrer des Porsche schlug der Frau zunächst auf den Mund. Er riss ihr die Brille vom Kopf, warf diese auf den Boden und zerstörte sie. Als die Frau wieder in ihr Auto steigen wollte, wurde sie erneut angegriffen. Dann schlug der Porsche-Fahrer sie zu Boden, griff ihr an den Hals und blieb auf ihr sitzen. Auch die Beifahrerin schlug auf das Opfer ein. Die Betreiberin der Tankstelle verständigte die Guardia Civil.