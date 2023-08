Angesichts der Hochsaison befinden sich am Himmel über Mallorca derzeit so viele Flugzeuge wie selten. Die spanischen Fluglotsen veröffentlichten am Dienstag ein entsprechendes Video auf Twitter. Es zeigt Unmengen von Jets oberhalb des Archipels und in der Nähe davon, etwa im Raum Barcelona. Allein für Dienstag wurden balearenweit 1400 Starts und Landungen erwartet, davon 886 auf Mallorca. Hinzu kommen 334 auf Ibiza und 174 auf Menorca.