In buchstäblich letzter Sekunde haben Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca eine wahrscheinliche Vergewaltigung verhindern können. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge hatten zwei inzwischen festgenommene Männer eine junge Frau zunächst entführt und sexuell belästigt. Auf einer abgelegenen Finca sollte die Frau von den Männern im Anschluss vermutlich sexuell missbraucht werden. Mehrere Einsatzwagen der Polizei, die von einem Bekannten des Opfers alarmiert worden war, konnten Medienberichten zufolge Schlimmeres verhindern.

Der Vorfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge bereits in der Nacht auf den zurückliegenden Mittwoch. Demnach nahmen das später Opfer, deren Bekannter sowie ein Freund dessen ein paar Drinks in einer Bar in Palma. Als der Freund des Bekannten zu aufdringlich wurde, wollte die Frau in eine andere Bar wechseln. Der Bekannte bot ihr an, sie mit seinem Auto dorthin zu fahren, worauf die Frau einwilligte. Im letzten Moment stieg allerdings auch der Freund des Bekannten ins Fahrzeug. Dem Polizeiprotokoll zufolge schien die Situation ab diesen Zeitpunkt außer Kontrolle geraten zu sein.

Als die Frau bemerkte, dass die beiden Männer offensichtlich nicht das Interesse hatten, sie zu der abgesprochenen Bar zu chauffieren, informierte sie über WhatsApp einen Freund von ihrer misslichen Situation. Gleichzeitig verschickte sie verschiedene Standortmeldungen. Aus Medienberichten ging zudem hervor, dass die Frau sogar ein Video ihres mutmaßlichen Peinigers aufzeichnen und an ihren Freund verschicken konnte. Dieser zögerte nicht lange und setzte die Polizei über den Zwischenfall in Kenntnis.

Währenddessen hatten sich die beiden Männer im Auto bereits ihrer Oberteile entledigt. Gegenüber der Polizei sagte die Frau später aus, dass der Freund ihres Bekannten zu diesem Zeitpunkt begann, an ihr sexuelle Berührungen vorzunehmen.

Anstatt an der vereinbarten Bar endete die Fahrt auf einer abgelegenen Finca. Dort zerrten die beiden Männer die zu diesem Zeitpunkt bereits völlig verzweifelte Frau vom Hintersitz des Autos und schoben sie in Richtung einer offenen Tür. Diese sollten sie dann nicht mehr erreichen. Im nächsten Moment fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge der Nationalpolizei vor und befreiten die Frau aus ihrer fast hoffnungslosen Lage. Die Beamten nahmen die Männer wegen mutmaßlicher Entführung und sexueller Nötigung fest.