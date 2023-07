Beamte der Guardia Civil haben am vergangenen Samstag am Flughafen von Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der während eines Flugs auf die Insel einer Stewardess an den Hintern gefasst haben soll. Laut einer offiziellen Pressemitteilung hatte der aus Griechenland stammende Tourist die Frau bereits davor mit anzüglichen Bemerkungen belästigt.

Angekommen auf Mallorca, verlangte die Flugbegleiterin die sofortige Anwesenheit von Mitarbeitern der Guardia Civil. Die führten den mutmaßlichen Täter daraufhin ab. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Es wurde nicht mitgeteilt, mit welcher Fluggesellschaft der Mann unterwegs war und aus welcher Stadt er kam.

Ebenfalls am Wochenende war es zu einem ähnlichen Vorfall in einer Diskothek in Port d'Andratx gekommen: Ein 20-jähriger Deutscher griff dort einer Frau an den Po, wurde aber von dieser blutig geprügelt. Laut der Guardia Civil trug sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr zu. Die Frau verletzte den Bundesbürger mit einer Glasflasche am Kopf. Der junge Mann musste von Sanitätern einer herbeigeeilten Ambulanz versorgt werden.

Augenzeugen zufolge hatten der Deutsche und ein Bekannter bereits die gesamte Nacht auch andere Diskotheken-Besucherinnen in dem an der Avenida Mateo Bosch gelegenen Lokal belästigt und unsittlich berührt.