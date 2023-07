Im Ankunftsbereich des Terminals C im Flughafen von Mallorca hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Drama ereignet. Gegen 7.15 Uhr brach eine Frau nach dem Verlassen ihres Flugzeugs zusammen. Eine im Sicherheitsdienst tätige Frau kümmerte sich um die Passagierin, die offenbar einen epileptischen Anfall und danach einen Herzstillstand erlitten hatte.

Zwei Beamte der Guardia Civil schritten ein und leiteten unter Benutzung eines Defibrillators Stabilisierungsmaßnahmen ein und retteten so die Frau, die bereits violett angelaufen war. Die 60-Jährige, deren Nationalität nicht angegeben wurde, musste in einem Krankenwagen in das private Juaneda-Hospital gebracht werden.

Vom Terminal C aus fliegen zumeist Flugzeuge in Richtung Deutschland ab. Hier besteigt man jedoch auch Jets im innerspanischen Flugverkehr und in andere EU-Staaten wie Italien oder Österreich. Der Terminal C ist der modernste im gesamten Airport, der momentan wegen der Vielzahl von Reisenden aus allen Nähten platzt.