Die erwartete Hitzewelle nimmt auf Mallorca bereits mit Macht Fahrt auf. Am Donnerstagmorgen fühlte sich die Luft bereits deutlich wärmer und stickiger als in den vergangenen Tagen an. Damit geht eine einige Tage lang dauernde Phase mit normalen Sommertemperaturen zunächst zu Ende. In der Mitte und im Norden bzw. Nordosten der Insel gilt deswegen die Warnstufe Gelb. In Palma wurden "nur" 32 Grad erwartet, in Sineu jedoch bereits 35 Grad.

Am Freitag soll es auf der ganzen Insel feuchtheiß werden, auch in Palma werden dann Werte über 35 Grad erwartet. Die heiße Luft bewegt sich aus Afrika auf Mallorca zu und lässt die Werte auf dem spanischen Festland noch deutlicher in die Höhe schießen. In den vergangenen tagen hatten die Menschen bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 30 Grad und einem angenehmen Nordostwind durchatmen können. Wie lange die Hitzewelle andauern wird, ist noch unklar. Jedenfalls werden auch am Anfang der kommenden Woche Werte über 35 Grad erwartet. Besonders unangenehm wird es nachts, wenn nach 19 bis 20 Grad wieder 23 bis 24 Grad erwartet werden. Damit könnte auch die Meerestemperatur, die derzeit bei 28 bis 29 Grad liegt, die 30-Grad-Marke reißen. In diesem Sommer und auch im Sommer des vergangenen Jahres waren so viele Hitzewellen wie sehr selten auf Mallorca registriert worden. Experten führen dies auf den fortschreitenden Klimawandel zurück.