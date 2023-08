Auf Mallorca hat diese diesjährige Weinlese begonnen. Am Donnerstag fuhren Winzer, die sich mit der geschützten Herkunftsbezeichnung DO Binissalem schmücken dürfen, die ersten Reben des Jahres ein. Dabei handelte es sich nach Auskunft des Verbands um die Rebsorte Syrah, die für die Herstellung von Roséwein genutzt werde. In den nächsten Wochen soll schrittweise mit der Ernte der Sorten Chardonnay und Moscatel begonnen werden.

Auf die Hitzewellen der vergangenen Wochen reagierten die Winzer im Raum Binissalem nach eigenen Angaben mit "mäßiger künstlicher Bewässerung". Diese sei notwendig gewesen, weil die hohen Temperaturen den Böden viel Feuchtigkeit entzogen hätten. "Der Consejo Regulador stimmte dieser Maßnahme zu", hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung. Andererseits habe die Hitze dazu beigetragen, die Reben weitgehend frei von Schädlingen zu halten. "Diese spielen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine untergeordnete Rolle", hieß es. Ähnliche Nachrichten Weinverkostung mit speziellen Feinkostbroten Auf den Klimawandel und die zunehmend häufig auftretenden Extremtemperaturen im Sommer wollen sich die Winzer der DO Binissalem inzwischen eingestellt haben. So starteten die Erntehelfer auch in diesem Sommer bereits vor Sonnenaufgang. Ferner würden die Trauben vor Beginn des Herstellungsprozesses "auf ihre Idealtemperatur abgekühlt" werden. Für den Jahrgang 2023 erwarten die Winzer "eine gute Ernte", sowohl was die Menge an geernteten Trauben betrifft als auch deren Qualität. Für eine abschließende Bilanz sei es aber noch zu früh. "Bleibt abzuwarten, wie die Witterungsbedingungen im August und September sind", hieß es in der Pressemitteilung weiter.