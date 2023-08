Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca ist zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen. Am Donnerstagnachmittag musste ein Ryanair-Flieger außerplanmäßig landen. Das berichtet die spanische Tageszeitung "Diario de Mallorca". Die Maschine war von Alicante nach Vaxjo-Smaland in Südschweden unterwegs und wurde dann wegen technischer Probleme umgeleitet.

Die Piloten baten um 15 Uhr um eine Landeerlaubnis. Der Flughafen erteilte diese und ermöglichte dem Flieger eine vorrangige Landung. Auch die Rettungsdienste des Flughafens wurden aktiviert und warteten auf dem Rollfeld, kamen aber nicht zum Einsatz. Der Ryanair-Flieger konnte ohne Probleme zwischenlanden, schreibt die Zeitung.

Über die Hintergründe des Vorfalls ist aktuell noch nichts bekannt. Es handelte sich bei dem Vorfall um eine Sicherheitslandung, keine Notlandung. Eine Sicherheitslandung liegt vor, wenn sich der Pilot für eine Landung entscheidet, um eine drohende Notlage zu vermeiden, die zum Zeitpunkt dieser Entscheidung aber noch nicht gegeben ist. Bei dieser hat der Pilot auch mehr Zeit, sich einen angemessenen Landeplatz auszusuchen. Das sieht bei einer Notlandung ganz anders aus. Lesen Sie hier dazu einen ausführlichen Bericht vom Flugmagazin "Airliners.de".

Im Juli kam es zu einem Vorfall mit einer Eurowings-Maschine. Der Flieger kollidierte in der Luft mit Vögeln, musste deshalb umdrehen und wieder in Palma landen. Er war unterwegs in die österreichische Stadt Graz. "Die Sicherheit aller Passagiere und der Crew war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Gäste wurden schnellstmöglich auf die nächstmögliche Verbindung umgebucht", so ein Airline-Sprecher. Vogelschlag komme vor allem im Sommer gelegentlich vor. Die Maschine musste den Angaben zufolge mehrere Runden über dem Nordosten der Insel drehen, bis sie wieder landen durfte.