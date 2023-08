Spanische Nationalpolizisten haben in Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der einer deutschen Familie im Ankunftsbereichs des Flughafens 2000 Euro in bar, mehrere Luxusuhren und andere Objekte 37.950 Euro gestohlen haben soll. Die Bundesbürger hatten sich einer Pressemitteilung vom Freitag zufolge gerade einem Mietwagenschalter genähert, als der aus Algerien stammende Tatverdächtige aktiv wurde.

Der Mann ist den Angaben zufolge polizeibekannt, er benutzt 21 Identitäten, fast schon 100-mal ging er in das Netz von Beamten. Er bewegte sich durch viele Schengen-Staaten und war dort vor allem in Flughäfen sowie Küstenorten kriminell tätig. Vor allem in Frankreich wurde der Intensivtäter mehrfach festgenommen und abgeführt. Das den Deutschen gestohlene Geld und die anderen Objekte konnten noch nicht sichergestellt werden.

Im Flughafen waren im vergangenen Juli zwölf Personen festgenommen worden – sechs wegen nicht vollstreckter Haftbefehle, eine wegen Urkundenfälschungen und die restlichen wegen weiteren unterschiedlichen Delikten. Als kurios bezeichnet die Nationalpolizei den Fall einer Slowakin, die die Taxifahrt zum Airport einfach nicht bezahlen wollte und die Fahrerin sogar tätlich angriff.