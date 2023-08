Eine erneute Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad hat Mallorca erreicht. Für Montag wurde für den Südwesten, den Süden, den Norden, den Nordosten und die Mitte der Insel die Warnstufe Gelb ausgerufen. Erwartet wurden Werte um die 36 bis 37 Grad. Auch nachts bleibt es bei 23 bis 24 Grad unangenehm warm. Die Hitzewelle soll dem Wetterdienst Aemet zufolge die Insel bis mindestens Mittwoch im Griff behalten. Der Wind weht schwach bis zeitweise leicht böig vor allem aus südlichen bis südöstlichen Richtungen.

Die Warnstufe Gelb wird auch am Dienstag und Mittwoch gelten, am letztgenannten Tag sogar auch noch im Nordwesten. Wie die Lage ab Donnerstag aussehen wird, ist noch relativ unklar, aber zum Wochenende hin wird wieder mit Werten "nur" knapp über 30 Grad gerechnet. Die aktuelle Hitzewelle ist bereits eine von vielen im laufenden Sommer, 40 Grad sollen allerdings nicht erreicht werden.

Bereits am Sonntag war es sehr warm auf der Insel, die 35-Grad-Marke wurde jedoch nicht erreicht. Am wärmsten war es in Sa Pobla mit 34,1 Grad, danach folgen Porreres (33,8 Grad), Binissalem (33,4 Grad) und Llucmajor (33,1 Grad). Geradezu angenehm war es mit 29,1 Grad in Portocolom und Son Servera. Auch in Banyalbufar wurden die 30 Grad nicht erreicht.

Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen bleibt auch die Wassertemperatur sehr hoch: In Cala Major liegt sie derzeit bei 28 Grad, was auch für die Playa de Palma gilt. An der Playa de Muro ist es mit 26 bis 27 Grad etwas angenehmer, auch an der Cala Agulla ist es im Meer nicht so warm wie in der Bucht von Palma.