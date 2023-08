Sie beschäftigen die Justiz auf Mallorca immer wieder: sogenannte "Rolex-Banden", die sich auf den Raub von Luxusuhren spezialisiert haben. Zwei dringend Tatverdächtige hat die Guardia Civil jetzt festnehmen können. Die Beiden sollen zu einer größeren Gruppe gehören und wurden am Freitag in Santa Ponça beziehungsweise am Flughafen von Palma festgenommen. Einer der Männer war gerade dabei, die Insel zu verlassen und konnte im letzten Moment vor der Abreise festgesetzt werden. Sie sollen vor allem in Calvià und Andratx im Südwesten Mallorcas ihr Unwesen getrieben haben, wo viele Deutsche leben und Urlaub machen.