Vor der Küste von Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, haben einige Taucher Bekanntschaft mit einem gruseligen Meereswesen gemacht. Nach Medienberichten vom Dienstag handelt es sich um eine 40 Kilogramm schwere Lungenqualle. Das Tier wurde im Norden des Eilands gesichtet. Die Qualle namens "Rhizostoma pulmo" hat im Schnitt einen Durchmesser von etwa 60 Zentimetern.

Das Tier wurde ausgiebig fotografiert und gefilmt. Die Lungenqualle ist weißlich und gelblich und auch rosa. Das Wesen wird selten gesichtet. Es kommt an allen europäischen Atlantikküsten, im Ärmelkanal sowie der Nord- und Ostsee vor und ist im kompletten Mittelmeer bis hin zum Schwarzen Meer verbreitet. Ein Schwerpunkt ihrer Verbreitung bildet das "Mar Menor", eine 135 Quadratkilometer große Meereslagune in Südostspanien, in der jährlich mehrere 100.000 Medusen gezählt werden.

Anders als die häufig vorkommenden Feuerquallen stechen Lungenquallen nicht. Zu jeder Jahreszeit gibt es sogenannte Segelquallen vor Mallorca. Diese Tiere bewegen sich mit dem Wind und sind harmlos. Sehr selten sind die extrem gefährlichen Portugiesischen Galeeren. Exemplare dieser aus dem Wasser ragenden Quallenart wurden in diesem Jahr rund um Mallorca bislang nicht gesichtet.