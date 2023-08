Nach monatelangen Arbeiten, die im November vergangenen Jahres begannen, sind nun endlich die ersten Ergebnisse an Palmas Meerespromenade (Paseo Marítimo) zu sehen, die mittlerweile in Teilen von von Fußgängern benutzt werden kann. Denn die mit den Arbeiten beauftragen Bauingenieure haben bereits mit der Verlegung des neuen Pflasters vor dem Auditorium begonnen, wo die erste Phase des großen Umbauprojekts durchgeführt wird.

Um die Arbeiten am neuen Pracht-Boulevard vom Zeitplan optimal zu gestalten, kommunizierte die Hafenbehörde, die die Aufsicht über die Arbeiten hat, mit den Anwohnern und Lokal-Inhabern der bei Touristen beliebten Gegend. So haben die Verantwortlichen des Auditoriums darum gebeten, im August mit den weiteren Umbauarbeiten zu beginnen, da die Darbietungen in der Veranstaltungsstätte erst wieder vermehrt im Oktober stattfinden. Zugleich jedoch war es der Wunsch der Restaurant- und Barbetreiber, dass die Arbeiten erst im Oktober beginnen, da die Herbstmonate zur touristischen Nebensaison zählen.

Das Design des neuen Bürgersteigs wurde vom preisgekrönten Architekten Elías Torres entworfen.

Das Design der Fliesen wurde vom Architekten Elías Torres entworfen, der 2016 in Spanien mit dem Nationalen Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Es trägt den Namen Xarxa ("Netz) und stellt Fischernetze dar, die sich über mehr als drei Kilometer über den Paseo Maritimo erstrecken werden. Die Hafenbehörde sagte diesbezüglich: "Ziel ist es, entlang der Promenade eine optische Dynamik zu schaffen – daher werden die Fliesen in gleichfarbigen Streifen verlegt , die von der Fassade bis zur Straße reichen. Diese Streifen wechseln sich in verschiedenen Farben und Größen ab."

Die Arbeiten an dem neuen Prachtboulevard sind in verschiedene Phasen aufgeteilt. In der aktuellen ersten Etappe, werden die Arbeiten an den Kanälen durchgeführt, – im zweiten Zeitabschnitt wird die mittlere sowie die am Meeresufer liegende Seite verlegt werden. Die Arbeiten begannen im November 2022 und sollen Mitte 2024 abgeschlossen sein.