Eine Sorte der schweizerischen Schokoladenmarke Milka ist in Spanien – somit auch auf Mallorca – vom Markt genommen worden. Die spanische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Aesan) warnt Menschen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber Milch, Soja oder Haselnüssen vor der falschen Kennzeichnung der Sorte Milka Mmmax Lufflée Caramel. In Spanien wird diese Milka-Tafel unter dem Namen Mmmax Bubbly Caramel vermarktet.

Die betroffene Charge hat die Seriennummer OOV0432741, das Verfallsdatum vom 6. April 2024 und wird im 250-Gramm-Format vertrieben. Die Verpackung der Schokoladentafeln entspricht den Märkten in Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Deutschland und Österreich. Daher sind die Allergene nicht auf Spanisch gekennzeichnet, so der Hersteller in einer Pressemitteilung.

Die Milka-Schokoladentafeln wurden zunächst in Andalusien, Aragonien, Katalonien, Kantabrien, Madrid und Valencia verteilt, wobei allerdings nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie auch in anderen autonomen Gemeinschaften verbreitet werden. Bei weiteren Fragen kann von montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr an den Verbraucherschutzdienst von Milka unter der Telefonnummer 900 963 248 oder über das Kontaktformular auf der Webseite wenden.