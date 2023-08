Die Polizei hat auf Mallorca einen 26 Jahre alten Urlauber aus den Niederlanden festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht, einem deutschen Touristen schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Donnerstag zufolge ereignete sich der tätliche Angriff am vergangenen Dienstag in Arenal de Llucmayor. Das 52-jährige Opfer erhole sich gegenwärtig von dem tätlichen Angriff im Krankenhaus Son Llàtzer.

Laut Polizeiangaben wurde eine diensthabende Streife zufällig Zeuge der aggressiven Tat. Demnach befand sich der Deutsche in einem "augenscheinlich angetrunkenem Zustand" auf dem Weg ins Hotel. Aus dem Nichts habe sich ihm nahe der Avenida Miramar der Niederländer genähert und wortlos zu Boden gestoßen. Im Anschluss habe der 26-Jährige mehrmals mit den Füßen auf den Kopf des Deutschen eingetreten. Das rasche Einschreiten der Polizisten konnte Medienberichten zufolge möglicherweise Schlimmeres verhindern. Während der 52-Jährige bereits bewusstlos auf der Straße lag, ließ sich der Niederländer widerstandslos festnehmen.

Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Universitätsklinik Son Llàtzer in Palma gebracht. Der Niederländer soll in Kürze dem Haftrichter vorgeführt werden. Über das Motiv der Tat konnte die Polizei bislang nur spekulieren. "Ultima Hora" zufolge geht sie von einer spontanen Gewalttat aus, die im Zuge hohen Alkoholkonsums erfolgte.