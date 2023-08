Auf Mallorca soll künftig die Polizeipräsenz deutlich erhöht werden. Nach Angaben des neuen Bürgermeisters von Palma, Jaime Martínez, wird dafür eine noch nie dagewesene finanzielle und personelle Investition unternommen. Das erklärte Martínez gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der Strategieplan sieht die Schaffung von mehr als 100 Polizeistellen bis 2024 und 300 bis zum Ende der Amtszeit in den kommenden vier Jahren vor. Des Weiteren soll der Fuhrpark der Polizei erweitert werden. Außerdem wird die Möglichkeit einer Verbesserung der polizeilichen Einrichtungen in Betracht gezogen, da der derzeitige Zustand der San-Fernando-Kaserne beklagenswert und baufällig ist.

Eine der wichtigsten Neuerungen, die bereits in Arbeit sind, ist das Projekt zur Installation zahlreicher Überwachungskameras in den Hauptstraßen, auf den Plätzen und an den sogenannten Brennpunkten der Stadt. Vor allem in touristischen Gebieten, wie an der Playa de Palma, sollen Kameras und auch Drohnen zum Einsatz kommen. So will die Balearen-Regierung künftig Verbrechen verhindern und das Kameramaterial als Beweismittel verwenden.

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Polizeikräften, insbesondere mit der Nationalpolizei, soll intensiviert werden.