Eine 77 Jahre alte Frau ist am Freitag auf Mallorca nur knapp dem Tod durch Ertrinken entkommen. Rettungsschwimmer hätten die Frau im letzten Moment aus dem Meer am Strand s'Illot ziehen können, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die 77-Jährige wurde auf die Intensivstation des Krankenhauses in Port Cristo eingeliefert, ihr Zustand ist nach Aussagen von Ärzten kritisch.

Der Zwischenfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 14 Uhr. Demnach leiteten die am Strand anwesenden Rettungsschwimmer umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der zunächst bewusstlosen Frau ein. Diese seien insofern erfolgreich gewesen, als die Verunglückte ihr Bewusstsein wiedererlangte und geschlucktes Wasser teilweise ausspuckte. Ein Notarzt brachte die Frau anschließend zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus.