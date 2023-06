Ein 62 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag beim Baden am Strand von Port de Pollença ums Leben gekommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge zogen Rettungsschwimmer den bereits leblosen Körper des Badegastes an Land.

Unmittelbar zuvor hatten Strandbesucher das Sicherheitspersonal auf den im Meer treibenden Körper aufmerksam gemacht. Zwei Notarztwagen eilten zur Unfallstelle, um entsprechende Sofortmaßnahmen einzuleiten. Die Rettungskräfte versuchten über einen Zeitraum von 50 Minuten, den ertrunkenen Badegast wieder ins Leben zurückzuholen. Nachdem sich sämtliche Wiederbelebungsversuche als erfolglos erwiesen hatten, stellte ein Notarzt noch am Unfall den Totenschein aus.