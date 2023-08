Wer geglaubt hat, dass der ungewöhnlich heiße Sommer auf Mallorca langsam schlapp macht, der irrt gewaltig. Laut dem Wetterdienst Aemet nimmt ab Montag wieder eine erneute Hitzewelle Besitz von der Insel. Zwischen 36 und 38 Grad sollen erreicht werden, und ein Ende ist noch nicht absehbar. Besonders unangenehm soll es nachts werden, weil die Werte dann nur im Gebirge unter 26 Grad fallen.

Für Montag und Dienstag gilt im Südwesten, Süden und in der Mitte der Insel denn auch die Warnstufe Gelb. Die Menschen sollten sich nicht zu sehr der Sonne aussetzen, sich nicht über Gebühr bewegen und viel trinken. Das Meerwasser schafft nur leichte Abkühlung, denn es ist im Schnitt über 28 Grad warm.

Bereits am Samstag wurden auf Mallorca im Dorf Porreres 37,6 Grad gemessen, das Maximum an jenem Tag. Im Schnitt jedoch lag die Höchsttemperatur unter 35 Grad, weshalb noch keine Hitzewarnung galt. Verglichen mit der spanischen Halbinsel kommen die Balearen während der anstehenden Tage aber durchaus gut weg: Vor allem in Andalusien werden deutlich über 40 Grad erwartet.

Bereits im Juni und Juli hatte es Hitzewellen auf Mallorca gegeben. Experten bringen diese mit der fortschreitenden Erderwärmung in Verbindung. Auch in anderen Gebieten des Mittelmeerraums wie Griechenland und Italien war und ist es selbst für die hiesigen Gefilde ungewöhnlich heiß, zahlreiche Waldbrände brachen dort aus.