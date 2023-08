Ein deutscher Urlauber ist in der Nacht von Montag (21.8.) auf Dienstag an der Playa de Palma von zwei unbekannten Männern auf offener Straße niedergestochen und ausgeraubt worden. Das Opfer liegt derzeit mit Schnittverletzungen am Bauch und an den Händen in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca. Nach Informationen der Zeitung "Crónica Balear" ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr morgens in der Carrer de Samil auf der Höhe der Avinguida de Son Rigo.

Ähnliche Nachrichten Balconing: Touristen müssen 180.000 Euro Strafe zahlen Mehr ähnliche Nachrichten Zwei weitere ebenfalls deutsche Urlauber waren Augenzeugen des Überfalls gewesen und hatten die Polizei verständigt, konnten den Beamten aber am Telefon nicht den genauen Tatort beschreiben. Erst eine Anwohnerin, die den Vorfall aus ihrer Wohnung ebenfalls beobachtete, erklärte der Polizei, wo sich der Vorfall ereignet hatte. Ein anschließend am Tatort eintreffender Rettungswagen transportierte den verletzten Urlauber ins Krankenhaus. Nach Schilderungen der Augenzeugen hatten zwei junge Männer den Deutschen auf offener Straße angehalten und ihn zur Herausgabe seiner Barschaft gezwungen. Als dieser sich weigerte, zückte einer der jungen Männer ein Messer und stach das Opfer in den Bauch. Beim Versuch sich gegen die Angreifer zu wehren, zog sich der Deutsche eine weitere Schnittverletzung an der Hand zu. Die mutmaßlichen Täter entwendeten dem Opfer anschließend 300 Euro und flüchteten. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die Identität der Täter festzustellen.