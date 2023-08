Am Samstagabend hat die spanische emeritierte Königin Sofía in Begleitung ihrer Schwester, Irene von Griechenland, das Restaurant Mirador Na Foradada in der Nähe von Deià im Norden der Insel besucht. Mit dabei waren außerdem ihre Cousine, die Prinzessin Tatiana Radziwiłł und deren Ehemann, der französischen Kardiologe Jean Henri Fruchaud.

Dabei genossen die vier illustren Gäste den Ausblick auf das Meer in dem beliebten Ausflugslokal. Verwunderlich ist, dass die eintreffenden Besucher des Restaurants zunächst nicht die Anwesenheit der prominenten Ausflügler bemerkten. Daher konnte "Doña Sofía" eine zeitlang unbeschwert ihr Gazpacho genießen und die untergehende Sonne an dem Aussichtspunkt des Restaurants betrachten. Erst nach dem Sonnenuntergang und nachdem die vier royalen Gäste in ihre Fahrzeuge gestiegen waren, bemerkten die gewöhnlichen Restaurantbesucher die Anwesenheit der emeritierten Königin. Seitdem die spanische Königsfamilie ihren Aufenthalt im Marivent-Palast auf Mallorca, ließ es sich die Altkönigin nicht nehmen, weitere attraktive Orte auf der Insel zu besuchen, unter anderem die Alfabia-Gärten, Puerto Portals und die Altstadt von Palma.