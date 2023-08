So mancher Kreuzfahrttourist, der zur Hauptverkehrszeit in Palma ankommt, muss dieser Tage mit kleinen Unannehmlichkeiten rechnen und sich fragen, wie er mit Taxis vom Hafen in die Altstadt gelangt. Und auch anderswo ist es im Sommer oft schwierig, ein Taxi zu bekommen. Es gibt in den Sommermonaten nicht genügend dieser Fahrzeuge, um die Massen von Urlaubern zu bedienen. Auch die Stadtbusse sind mitunter übervoll.

Das berichtet die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", die diesbezüglich den Chef des Taxiverbandes von Mallorca, Biel Moragues, befragte. "Die Situation überfordert momentan die Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs und verursacht zahlreiche Probleme", so Moragues. Ähnliche Nachrichten Strand, Kathedrale, Ballermann: Das sind Palmas wichtigste Buslinien für Mallorca-Urlauber Mehr ähnliche Nachrichten Dem fügte er hinzu, dass das Problem am Hafen vor allem zu besonderen Uhrzeiten, wie zwischen 10 und 12 Uhr, und von 17 bis 18 Uhr akut sei, und dabei die Taxistände und die Buslinien betreffen würde. Um die Schwierigkeiten zu entzerren, müsste Moragues zufolge das Rathaus stärker in die Verantwortung gezogen werden und die Frequenz der Busfahrten erhöhen. "Ultima Hora" kontaktierten in ihren Recherchen auch Reisebüros auf Mallorca, um zu erfahren, wie sich die Probleme im öffentlichen Nahverkehr auf das Image der Insel als Touristendestination auswirkt. Die Reiseagenturen gaben diesbezüglich zur Auskunft, dass die Touristen letztendlich die Leidtragenden der Situation seien. Sie würden durch die Komplikationen im Nahverkehr dazu gezwungen werden, an den Haltestellen bei Extremtemperaturen Schlange zu stehen.