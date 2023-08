Bei der Frau, die am Mittwoch tot im Hafenbecken des Yachthafens Port Adriano im Südwesten Mallorcas aufgefunden worden war, handelt es sich um eine 60 Jahre alte Urlauberin aus Deutschland. Dies meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag unter Berufung auf Ermittlungskreise der Guardia Civil. Demnach war die Touristin noch am selben Tag von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden. Der Polizei zufolge liegt keine Fremdeinwirkung beim Tod der Frau vor, vielmehr werde davon ausgegangen, dass die 60-Jährige während des Schwimmens einen Herzinfarkt erlitt. Die Ermittlungen seien bereits eingestellt worden.

Medienberichte zufolge verbrachte das Ehepaar ein paar Urlaubstage in der Gemeinde Calvià. Am Mittwochmorgen sei die Frau nahe dem Yachthafen Port Adriano an den Strand gegangen, um ein Bad im Meer zu nehmen. Aller Voraussicht habe sie in diesem Moment einen Herzinfarkt erlitten. Strömungen hätten anschließend den auf der Wasseroberfläche treibenden Leichnam der Frau ins Hafenbecken getrieben. Ihr Ehemann habe den Leichnam der Frau und deren Bikini im Beisein der Behörden bereits identifiziert.