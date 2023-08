Die teilweise sehr heftigen Unwetter haben Mallorca am Sonntagmorgen erreicht. Seit dem Morgen regnet es wie aus Eimern, dazu kommen kräftige Windböen, Hagel und Gewitter. Alle Einsatzkräfte – wie etwa Feuerwehren und Polizisten – sind im Dauereinsatz. Die Unwetter haben jetzt auch schon einige Unfälle nach sich gezogen. In Calvià ist eine schwangere Frau von einem Straßenschild verletzt worden, das auf sie gefallen war, berichtet das Onlineportal "Crónica Balear". Die Frau fiel dann und verletzte sich am Knie. Ihr Zustand ist aber stabil. Am Strand von Illetes unweit von Palma, der bei Touristen sehr beliebt ist, sind zwei Kinder auf einer aufblasbaren Matratze aufs Meer getrieben worden.

Sie konnten sich glücklicherweise auf einen nahegelegenen Felsen retten. Mittlerweile gilt für die gesamte Gemeinde Calvià, in der die meisten Strände Mallorcas liegen, absolutes Badeverbot. An jedem Strand ist derweil die rote Flagge gehisst worden. Wie "Diario de Mallorca" berichtet, musste die Feuerwehr an der Costa de la Calma eine Frau retten, die während eines Ausflugs in den Sturm geraten war. Die Wanderin stürzte und verletzte sich am Bein, so die spanische Tageszeitung. Zahlreiche Bäume und Palmen sind umgeknickt oder wurden entwurzelt, teilweise sind Autos beschädigt worden. Stellenweise waren Straßen nicht passierbar.

An der Hafenstation von Palma sind durch den starken Wind Fenster kaputtgegangen und zersplittert. Durch die umherfliegenden Glassplitter sind sechs Kreuzfahrttouristen leicht verletzt worden. In Puigpunyent sind einige Insassen in einem Auto eingeschlossen gewesen. Die umliegenden Bäume waren so auf das Auto gefallen, dass sie sich nicht selbst befreien konnten. Sie wurden aber gerettet und sind wohlauf. Insgesamt ist es zu 84 Einsätzen auf Mallorca gekommen, 49 davon in Palma, 24 in der Gemeinde Calvià, laut der Zahlen des "Servicio de Emergencias 112 Baleares", dem Notdienst der Balearen. Er ruft die Menschen auch weiter zu besonderer Vorsicht auf. Denn bis zum späten Abend muss weiter mit heftigen Unwettern gerechnet werden.

Eine atemberaubende Aufnahme des Sturms am Club náutico de s'Arenal. Foto: UH

Die starken Unwetter haben auf jeden Lebensbereich Auswirkungen, denn es gibt zahlreiche Verspätungen am Flughafen von Palma de Mallorca. Auch zahlreiche Flüge von und nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz sind betroffen. Wer am Sonntag oder Montag verreisen will, oder Besuch erwartet, sollte sich rechtzeitig informieren. Hier finden Sie alle Fluginformationen in Echtzeit. Die balearische Hafenbehörde hat alle auf dem Wasser befindlichen Boote, Fähren und Yachten aufgerufen, nahegelegene Häfen aufzusuchen. Bis Mitternacht gilt die Wetterwarnstufe Orange vom staatlichen Wetteramt für die gesamte Insel.