Mit gezückter Pistole hat ein Mann in der Lobby eines Hotels in Magaluf (Calvià) für Panik unter Gästen und Angestellten gesorgt. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge lud der Mann die vermeintliche Schusswaffe vor den Augen der Anwesenden mehrmals durch, um anschließend auf diese zu zielen. Nachdem er zahlreiche Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatte, trat er unversehens die Flucht an. Einen Schuss gab der Mann letztlich nicht ab, keine der anwesenden Personen wurde verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag.

Nach dem überstandenen Schock alarmierte das Hotelpersonal die Polizei, die umgehend die Videos der Überwachungskameras auswertete. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge handelte es sich bei der Tatwaffe um eine Attrappe, die einer echten Waffe des Herstellers Glock sehr ähnlich sieht. Auch mit der Identifikation des mutmaßlichen Täters tat sich die Guardia Civil offenbar nicht schwer. Bei diesem handelt es sich nach übereinstimmenden Medienberichten um einen jungen Spanier, der der Polizei wohlbekannt ist. Einen Tag später nahmen Beamte der Guardia Civil den Tatverdächtigen in Algaida fest. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters stellte die Guardia Civil zudem die Pistolenattrappe sicher.