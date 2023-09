Ein neues Tiefdruckgebiet hat an diesem Samstag Mallorca erreicht. Der blaue Himmel und der strahlende Sonnenschein vom Freitag wichen bereits am frühen Morgen dichten Wolken, wobei es am Vormittag aber noch weitgehend trocken blieb. Mit ersten stärkeren Regenfällen rechnete das staatliche spanische Wetteramt Aemet ab dem Nachmittag, wenngleich auch dann nicht überall.

Das Sommertief, in Spanien als DANA bezeichnet, kommt von Westen her und zieht über Ibiza und Formentera herein, wo es heftiger ausfallen soll als auf Mallorca. Trotz allem warnen die Meteorologen auch hier auf der Insel mit Warnstufe Gelb vor Windböen und starken Niederschlägen. Auf Twitter stellt Aemet aber klar: Es ist unsicher, wann und wo Niederschläge auftreten. Möglicherweise regnet es nur über dem Meer ab.

Kühler als bisher soll es jedenfalls nicht werden. Im Gegenteil: Die Höchstwerte sollen von derzeit rund 27 Grad auf 31 Grad am Sonntag und bis zu 34 Grad am Montag ansteigen. Bereits ab Sonntagmittag soll es entgegen ursprünglicher Annahmen auch wieder ganz trocken werden auf der Insel. Der Wind weht jedoch kräftig aus östlichen Richtungen, weswegen vor allem Skipper aufpassen müssen. Auch am Montag soll es relativ stürmisch, aber sonnig bleiben.

Erst am vergangenen Sonntag hatte es wegen des Sturms Hunderte Feuerwehreinsätze gegeben. Vor allem in Palma war es sehr ungemütlich geworden, dort und auch im Raum Calvià stürzten zahlreiche Bäume um. Im Hafen krachte das britische Kreuzfahrtschiff "Britannia" gegen einen Frachter, auf dem Meer zwischen Menorca und Mallorca ging eine Segelyacht mit zwei Deutschen an Bord verloren, die Suche dauerte auch am Samstag an. Am Flughafen wurden reihenweise Verbindungen annulliert.