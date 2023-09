Urlauber und Einheimische haben es mit Beginn der neuen Woche gemerkt: Sahara-Sand aus Afrika färbt den Himmel über der Lieblingsinsel der Deutschen derzeit rotbraun ein. Die Sonne lacht auf Mallorca vielerorts nur verhalten hinter einer trüben Schicht Dunst hervor. Dieser Zustand soll der Insel noch bis mindestens Mittwoch erhalten bleiben. Das hat das staatliche spanische Wetteramt Aemet am Montag bekannt gegeben.

Begleitet wird das Phänomen von schwülwarmem Wetter und hohen Temperaturen von bis zu 35 Grad am Dienstag und am Mittwoch. Es bleibt trocken. Bis Montagabend gilt rund um die Insel noch eine Wetterwarnung der Stufe Gelb vor hohem Wellengang und stürmischer See.

Auf Mallorca kommt es öfters vor, das warme Luftschichten aus Nordafrika Sahara-Sand bis zum Balearen-Archipel transportieren. Zu sehen ist dies meist an einem gelblichen, manchmal auch bräunlichen oder rötlichen Himmel über der Insel. Fallen in dieser Zeit auch Regentropfen, hinterlassen Sie auf Terrassen und Autos oft deutliche Schlammspuren, weshalb man dann auch von Schlamm- oder Matschregen spricht.