Eine 58 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag am Strand von Alcúdia aus bislang unbekannter Ursache ertrunken. Rettungsschwimmer und herbeigerufene Notärzte, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", hätten gegen 15 Uhr nur noch den Tod der Frau feststellen können. Badegäste hatten zuvor die am Strand diensttuenden Rettungsschwimmer auf die bereits bewusstlos auf der Wasseroberfläche treibende Schwimmerin aufmerksam gemacht. Nachdem die Frau rasch an Land gezogen worden war, leiteten die Einsatzkräfte, darunter ein Mediziner aus einem nahegelegenen Gesundheitszentrum sowie zwei Notarztteams, Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Nach 30 Minuten erfolgloser Bemühungen gaben die Rettungskräfte die 58-Jährige auf.

Zum Zeitpunkt des tödlichen Badeunfalls wehte am Strand von Alúdia die grüne Flagge, die äußeren Bedingungen für ein Bad im Meer waren somit ideal. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Ursachen des Unglücks aufgenommen.