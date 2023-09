Im Meer vor der Cala Mendia im Osten von Mallorca hat sich am Montagvormittag ein Drama zugetragen. Den Rettungsschwimmern des beliebten Strandes gelang es nur unter größten Mühen, eine 66-jährige Deutsche zu bergen. Diese war von einer tückischen Strömung aufs offene Wasser gezogen worden. Das Meer rund um Mallorca war am Montag recht aufgewühlt, es galt wegen des hohen Seegangs Warnstufe Gelb.

Die Frau versuchte laut einem Bericht der Nachrichtenportals "Crónica Balear", schwimmend einige Felsen zu erreichen. Das gelang ihr auch, doch angesichts der Wellen verletzte sie sich. Den Rettungsschwimmern, die gerade gegen 10 Uhr ihren Dienst begonnen hatten, gelang es, die Frau aus dem Meer zu ziehen. Sie wies mehrere nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf und am Rücken auf.

In Erinnerung ist noch ein tödlicher Unfall am 1. September 2021: Damals ertranken zwei deutsche Schwestern – eine 23-Jährige und eine 25-Jährige nachts im aufgewühlten Meer vor der Cala. Auch andere Personen gerieten damals in Not, konnten sich aber retten. Die Schwestern stammten aus dem Ort Lemgo bei Bielefeld.

Die Cala Mendia gehört zur Gemeinde Manacor und liegt zwischen der Cala Angula und der Cala Romántica. Mehrere Hotels und Apartmentanlagen befinden sich an der malerischen Bucht mit dem türkisblauen Wasser. Bei ruhiger See ist das Schwimmen dort gefahrlos. Hinter einer Sandbank fällt der sandige Grund leicht ab.