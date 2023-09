Beamte der Umweltschutzeinheit Seprona der Guardia Civil haben in Sa Pobla im Norden von Mallorca einen Mann festgenommen, der ein lebendes Ziegenbaby an zwei seiner Hunde verfüttert haben soll. Ein Video, das dies dokumentieren soll, wurde in den sozialen Netzwerken von vielen Menschen gesehen.

Durch diesen Film, der die grausame Tat dokumentiert, kamen die Beamten auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Es ist zu sehen, wie ein Mann das Ziegenbaby den Vierbeinern zum Fraß vorwirft. In einem anderen Video wird gezeigt, wie ein Hund eine andere Ziege attackiert. Die Guardia Civil beschloss, dem festgenommenen Mann die Haltung von Hunden zu untersagen.

Tierquälerische Taten werden auf Mallorca nicht oft, aber mitunter verübt. In Erinnerung ist noch der Fall eines Mannes, der im Aprikosendorf Porreres im Jahr 2017 einen Hund mit einer Schrotflinte erschoss. Im Jahr 2020 wurde in Manacor eine Katze von Jugendlichen zu Tode gequält, Fotos des Kadavers kursierten im Internet.

Ähnliche Taten wurden auch im laufenden Jahr auf der Insel verübt. So erschoss ein Mann im Februar die Katze seiner Schwägerin mit einer Schrotflinte. In der gutbürgerlichen Gemeinde Marratxí feuerte im Sommer ein Mann mehrfach ebenfalls auf Katzen.