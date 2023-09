Die Polizei hat auf Mallorca einen jungen Mann spanischer Staatsangehörigkeit festgenommen, der beschuldigt wird, den Pitbull einer Frau gestohlen zu haben. Das Opfer lief am vergangenen Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen drei Uhr auf der Manacor-Straße in Palma, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Plötzlich hielt ein Fahrzeug vor ihr an: Ein junger Mann, den sie aus der Gegend kannte, stieg aus dem Auto und entriss ihr gewaltvoll das Tier. Die Frau wehrte sich und landete schwer verletzt auf dem Boden und wurde kurz darauf ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Befragung durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte sie den Verdächtigen genau beschreiben. Angehörigen der Opfers hatten den Mann bereits über die soziale Netzwerke ausfindig gemacht und forderten ihn dort auf, das Tier zurückzugeben, was er dann auch tat: Am nächsten Tag gab der 20-Jährige den nur wenige Monate alten Pitbull bei der Besitzerin ab. Dennoch gingen die Ermittlungen weiter, und die Nationalpolizei nahm den Mann schließlich wegen des Vorwurfs des Raubes festgenommen. Nach Angaben der Justiz wohnt der junge Mann in einer besetzten Villa in der Urbanisation Son Vida.