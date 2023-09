Ein Mann, der eine junge Frau in einem Hotel auf Mallorca an den Po gefasst hatte, ist von einem Gericht in Palma zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Es wurde als erwiesen angesehen, dass der 26-jährige Spanier aus Murcia die Tat in der Herberge im Meeresviertel Can Pastilla im Bereich der Rezeption beging.

Bei dem Opfer handelte es sich um eine aus der Türkei stammende Urlauberin, die gerade eine Treppe hochging, als der Mann das erste Mal zugriff – und das auch noch zum zweiten Mal, als sich die Frau umdrehte und laut "Nein" rief. Beamte der verständigten Nationalpolizei nahmen den Mann daraufhin fest. Der geständige Angeklagte war am Dienstag per Video zugeschaltet. Er muss nicht ins Gefängnis, wenn er sich in den kommenden zwei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt. Dem Mann wurde zudem ein Pflichtkurs in Sexualität auferlegt. Der Frau darf er sich in den kommenden drei Jahren nicht nähern. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich anderthalb Jahre ohne Bewährung gefordert.