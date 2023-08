Ein Vorfall am beliebten Strand Cala Major in Palma de Mallorca sorgt für Entsetzen auf Mallorca. Ein 36-jähriger Badegast wurde festgenommen, nachdem er die zehnjährige Tochter seines besten Freundes unsittlich berührt haben soll. Die mutmaßliche Tat wurde laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei am Sonntag, 6. August, verübt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 36-jährigen Kolumbianer. Er soll nicht nur am Strand übergriffig geworden sein, sondern auch bei einem gemeinsamen Abendessen einige Stunden später in Palma. Laut der Nationalpolizei teilte das Kind den Missbrauch einen Tag später ihren Eltern mit. Danach suchte die Familie ein Revier der Nationalpolizei auf. Der Verdächtige wurde daraufhin aufgespürt und abgeführt. Bereits in den vergangenen Monaten hatte es auf Mallorca wiederholt sexuelle Übergriffe gegeben. Die wurden vor allem von ausländischen Touristen verübt. Wegen des Verdachts der Vergewaltigung sitzen derzeit elf Exzessurlauber aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland in Palma in Untersuchunghaft. Sie sollen sich an zwei 18-jährigen Urlauberinnen an der Playa de Palma und in Magaluf vergangen haben.