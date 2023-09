Die Ermittler auf Mallorca sind sich zu 99 Prozent sicher, dass es sich bei den beiden vor der Ostküste der Insel gefundenen Wasserleichen um die vor zehn Tagen verschollenen deutschen Segler handelt. Das meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch. Dem Bericht zufolge seien die leblosen Körper mit Schwimmwesten gefunden worden. Außerdem stimme die Badebekleidung mit Hinweisen überein, die die Ermittler aus dem Familienkreis erhalten haben sollen. Trotz allem sollen nun DNA-Untersuchungen diese These bestätigen. Mit den Ergebnissen sei allerdings erst in einigen Tagen zu rechnen.