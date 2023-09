In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ist in Port d'Andratx eine Bar in der Calle Zorilla völlig ausgebrannt. Nach Darstellung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" alarmierten Anwohner gegen 4 Uhr die Notrufleitstelle. Beamte der Ortspolizei und Guardia Civil versuchten demnach nach Eintreffen am Brandort, die Flammen zunächst mit den Feuerlöschern ihrer Fahrzeuge zu löschen. Wenige Augenblicke später rückte die Feuerwehr aus Santa Ponça mit drei Einsatzfahrzeugen an. Nach fast anderthalbstündigen Arbeiten erklärte die Feuerwehr den Brand als gelöscht. Verletzte waren bei dem Vorfall nicht zu beklagen. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass der Brand durch einen Defekt an einem Kühlschrank entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

