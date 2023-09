Mutmaßlich ein Feuerteufel hat diesen Sonntag in den frühen Morgenstunden sein Unwesen in Palma de Mallorca getrieben. Im Stadtviertel El Vivero standen Müllcontainer in Flammen, die auch ein parkendes Auto erfassten und in Asche legten. Wegen des Feuers mussten drei Etagen eines Gebäudes evakuiert werden. Menschen kamen jedoch nicht zu Schaden, die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon.

Wie die Zeitung „Ultima Hora" berichtet, wurde der Brand diesen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr entdeckt. Als Ursache vermuten die Ermittler Ursache Brandstiftung. Sie gehen davon aus, dass ein bislang unbekannter Pyromane mehrere Container angezündet hat, wobei die Flammen schnell auf ein nahe gelegenes Gebäude übergriffen. Die aufgeschreckten Anwohner alarmierten daraufhin den Notruf 112 alarmiert, der seinerseits die Feuerwehr und die Polizei einschaltete. Angesichts der starken Brandentwicklung beschloss die Feuerwehr, die betroffenen Bewohner zu evakuieren. Inzwischen hat das Raubdezernat der Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.