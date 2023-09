Die Gemeinde Calvià auf Mallorca hat es an die Spitze der Rangliste der Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern in Spanien in Bezug auf die Sammlung und das Recycling von Altpapier und Pappe geschafft. In keiner anderen Gemeinde des Landes funktioniert das Recycling dieser Abfälle so gut wie in dem bei vielen deutschen beliebten Ort im Südwesten der Insel, zu dem unter anderem Peguera, Palmanova, Portals Nous und Santa Ponça gehören.

Gemäß neuester Daten, die jetzt analysiert und und vom spanischen Verband der Zellstoff-, Papier- und Pappehersteller veröffentlicht wurden, liegt die Gemeinde zwar an vierter Stelle der Gesamtliste. Die drei Posten vor ihr belegen allerdings keine klassischen Gemeinden, sondern ganze Gemeindeverbände (Mancomunidades) – Pamplona, Menorca und San Marcos. 46,37 Kilo Papier und Pappe werden in Calvià pro Einwohner im Jahr recycelt, nochmal sechs Kilo mehr als im Jahr 2021 und deutlich mehr als der nationale Durchschnitt von 20,59 Kilo. Dabei handelt es sich um Papier und Pappe, welches von der Müllabfuhr abgeholt wird, aber auch Stoffe aus den Müllsammelstellen und von den sogenannten "Puntos limpios" (Saubere Punkte).