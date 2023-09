"Art Vivant" – lebendige Kunst – ist ein gemeinsames Projekt der Kette Gran Meliá Hotels & Resorts und des Museo Nacional Thyssen-Bornemisza überschrieben, mit dem sich beide Einrichtungen der diesjährigen Nit de l’Art auf Mallorca anschließen. Es besteht darin, dass ein Werk aus der Museumssammlung zum Leben erweckt wird. Das Ergebnis: Ein Tableau vivant.

Dieses Kunstwerk, das von lebenden Personen dargestellt wird, basiert auf dem Gemälde „Der Traum” von Franz Marc. „Art Vivant. En el sueño” (Lebendige Kunst. Im Traum) wurde von der Schauspielschule Real Escuela Superior de Arte Dramático in Madrid konzipiert und von der Regisseurin Marlene Michaelis Breva in Szene gesetzt. Am Freitag und Samstag, 15. und 16. September, wird das 30-minütige Stück um 19.30 Uhr in den Gärten des Hotels de Mar Gran Meliá in Illetes aufgeführt.

Franz Marc, der 1880 in München geboren wurde und 1916 bei Verdun fiel, gilt als eine der Schlüsselfiguren des Expressionismus in Deutschland. Sein Bild „Der Traum” ist eines der bedeutendsten Werke aus der ständigen Sammlung des Museums Thyssen-Bornemisza. In dem Gemälde aus dem Jahr 1912 gelingt es dem Maler durch einen an die reale Welt angelehnten, aber von den Zwängen der plausiblen Naturdarstellung befreiten Stil, „den organischen Rhythmus aller Dinge” meisterhaft wiederzugeben. Zugleich offenbart das Werk seine Kenntnis der Theorien des italienischen Futurismus und des französischen Kubismus.

Ausgangspunkt der Komposition des Bildes ist eine weibliche Figur, die nackt und schlafend zum Symbol der Harmonie zwischen der menschlichen und der tierischen Welt wird. Neben ihr befindet sich eine Reihe von Wesen, die das Produkt des Traums der Frau zu sein scheinen. Der Künstler verbindet die Farben mit symbolischen Bedeutungen, sodass beispielsweise Blau für das Männliche und Intellektuelle und Gelb für das Weibliche und Sanfte steht.

Dieses Gemälde wird nun „Im Traum” zum Leben erweckt. Die Protagonisten des Tableau vivant sind drei geheimnisvolle fantastische Wesen: die Frau (Camila Almeda), das blaue Pferd (Mar Balaguer) und die gelbe Löwin (Víctor Sáinz ). Sie leben in Gleichgewicht und Harmonie in ihrer natürlichen Umgebung. Das Erscheinen ihres Schöpfers Franz Marc (Jaime Soler Huete), den sie zwar kennen und herbeisehnen, stört diese Harmonie. „Dank der lebhaften und lebendigen Interventionen des blauen Pferdes, der gelben Löwin und der Frau sowie der philosophischen Vision von Marc wird das Gleichgewicht wiederhergestellt”, so die Ankündigung.

Das Stück konfrontiert auf subtile Weise die historische Realität des Malers mit seiner Fantasie und seinen Ideen: Franz Marc starb im Ersten Weltkrieg, nachdem er sich als Freiwilliger gemeldet hatte, weil er fest an die regenerative Kraft des Krieges glaubte. Nur vier Jahre zuvor hatte er den Traum signiert, ein Meisterwerk, das durch Symbole von der Spiritualität des Künstlers und dem idealen Konzept der Harmonie spricht.

Der Eintritt für das Event ist frei, die Plätze sind allerdings begrenzt und können bei www.eventbrite.es (Suchbefehl „Art Vivant”) reserviert werden. Inspiriert von Marcs Farben und seinem Gemälde, bietet das Hotel de Mar Gran Meliá zudem zwei gastronomische Angebote (110 Euro), die nach der Vorstellung verkostet werden können.