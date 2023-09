Das Meer vor Mallorca hat erneut ein Menschenleben gekostet. Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" meldert, starb am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ein deutscher Urlauber beim Baden an der Cala Anguila nahe Porto Cristo im Osten der Insel. Dem Bericht zufolge hatten die Rettungsschwimmer ihren Dienst dort noch nicht angetreten, als der 78-Jährige nach dem Schwimmen aus dem Wasser kam und auf dem Sand zusammenbrach.

Augenzeugen eilten dem Mann offenbar schnell zu Hilfe und begannen, ihn mithilfe eines Defibrillators, den sie im Häuschen der Rettungsschwimmer fanden, wiederzubeleben. Das Ganze so lange, bis ein Krankenwagen mit Rettungssanitätern am Ort des Geschehens eintraf. Leider hatten die Maßnahmen keinen Erfolg, sodass der Tourist noch vor Ort verstarb.

Quellen von "Crónica Balear" zufolge soll der Mann an einer Herzkrankheit gelitten haben. Weitere Einzelheiten sollen nun von der Polizei geklärt werden. Auf Mallorca war es während der vergangenen Wochen immer wieder zu medizinischen Zwischenfällen an den Playas gekommen, unter anderem an der Playa de Palma, in Cala Millor oder an der Cala Bona.