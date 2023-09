Die Leser der Fachzeitschrift Global Traveler haben entschieden: Drei prestigeträchtige Auszeichnungen gehen in diesem Jahr einmal mehr an eine Hotelkette mit Sitz auf Mallorca. Demnach darf sich Melía Hotels International weltweit führend in den Kategorien Best Luxury Leisure Hotel Group in the World, Best Hotel Chain in the Caribean und Best All-inclusive Ressort fühlen. Für die seit vielen Jahren vergebenen Leisure Lifestyle Awards befragte das Fachmagazin zwischen Dezember 2022 und April 2023 Tausende von Lesern, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag.

Melía-Chef Gabriel Escarrer zeigte sich dementsprechend zufrieden über die dreifache Auszeichnung für das Unternehmen, das 1956 als Familienbetrieb auf Mallorca gegründet worden war. Insbesondere die Einführung der Marke Paradisus by Melía bezeichnete der Unternehmens-Patriarch als "besonders gelungen". Die Leser von Global Traveler sahen das ähnlich, weshalb es für diese Marke die Auszeichnung Best All-inclusive Ressort gab. Escarrer hob zudem hervor, dass Melía Hotels International seit nunmehr acht Jahren in "verschiedenen Segmenten" weltweit führend sei.