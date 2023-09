Mit pünktlichen Abflügen haben es die Flughäfen auf Mallorca und den Nachbarinseln nicht. Einer Studie der Organisation AirHelp zufolge, die sich weltweit für Fluggastrechte einsetzt, hoben in diesem Sommer 35 Prozent aller Flugzeuge mit Verspätung ab. Dieser Wert werde nur noch von der Region Murcia ( 37 Prozent) übertroffen. Die Auswertung bezieht sich auf den Zeitraum 1. Juni bis 31. August, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch. In dieser Zeitspanne traten auf den balearischen Flughäfen insgesamt 7,72 Millionen Passagiere ihren Heimflug an, was bedeutete, dass davon knapp 2,45 Millionen Fluggäste nicht flugplanmäßig starteten. Nach Angaben von AirHelp lag aber nur in den wenigsten Fällen eine Verspätung von mehr als drei Stunden vor. Nach europäischem Recht kann Passagieren ab einer Verspätung von drei Stunden eine Entschädigung zustehen.

Ähnliche Nachrichten Freibier bei abgesagten oder verspäteten Mallorca-Flügen Innerhalb der Balearen schnitt der Flughafen Es Codolar auf Ibiza mit einer Pünktlichkeitsrate von 63 Prozent bei der Erhebung am schlechtesten ab. Vom Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca hoben 66 Prozent der Maschinen flugplanmäßig ab, von Menorca-Mahón 73 Prozent. Kurios: Ausgerechnet im Hochsommermonat August, der traditionell das höchste Fluggastaufkommen des Jahres verzeichnet, lag die Pünktlichkeit der balearischen Flughäfen mit einem Wert von 68 Prozent am höchsten. Deutlich mehr Glück hatten die Fluggäste in diesem Sommer in der nordspanischen Region Asturien. Dort stellten die Verfasser der AirHelp-Studie eine Pünktlichkeitsrate von 84 Prozent fest. Die pünktlichste Airline bei Abflügen war in den zurückliegenden drei Monaten übrigens die Lufthansa-Tochter Eurowings. Lediglich drei Prozent aller Spanien-Flüge hoben der Studie zufolge mit einer Verspätung zwischen 15 Minuten und drei Stunden ab.