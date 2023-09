Die Nationalpolizei nahm auf Mallorca einen Freier fest, der unter dringendem Verdacht steht, mit einem Teppichmesser bewaffnet sexuelle Dienste bei einer Prostituierten erzwungen zu haben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der mutmaßliche Zwischenfall bereits am vergangenen Wochenende. Zum Showdown zwischen Freier und Liebesdame kam es demnach Sonntagnacht, nachdem die Frau den Mann an der Playa de Palma in eine Falle auf offener Straße gelockt hatte.

Aber der Reihe nach. Laut Medienberichten hatte der Festgenommene tags zuvor über eine einschlägige Internetseite zunächst Kontakt zur Liebesdame aufgenommen. Man einigte sich schnell auf einen Preis und verabredete sich zu einem geschäftlichen Techtelmechtel. Dort, so gab die Frau später gegenüber der Polizei zu Protokoll, zückte der sexhungrige Freier ein Teppichmesser und nötigte sie, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Als sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit die Flucht ergriff, musste sie ihr Smartphone zurücklassen. Ähnliche Nachrichten Film über Prostitution auf Mallorca vorgestellt Noch am selben Tag wechselte die Liebesdame auf der einschlägigen Internetseite ihr Profil, diesem fügte sie ein neues Foto hinzu. Es dauerte nicht lange, da meldete sich jener Mann bei ihr, der sie nur Stunden zuvor mit einem Teppichmesser bedrohte und nötigte. Zum Schein ließ sich die Prostituierte auf ein Treffen an der vielbesuchten Playa de Palma ein. Als Vorsichtsmaßnahme bat sie einen Freund, sie dabei zu begleiten. Letzterem gelang es, dem mutmaßlichen Täter sein Handy zu entreißen und den Mann mit tatkräftiger Unterstützung von Passanten bis zum Eintreffen der Ortspolizei von Llucmajor festzuhalten. Wenig später traf eine Streife der Nationalpolizei ein, die den Fall übernahm. Der Festgenommene, ein 38 Jahre alter Spanier, soll in den nächsten Stunden dem Haftrichter vorgeführt werden.